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Власти Афганистана разместят на границах "батальон смертников"

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- ВБ
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Заместитель губернатора афганской провинции Бадахшан Нисар Ахмад Ахмади заявил, что к границам страны направят специальный "батальон смертников", передает РИА-Новости со ссылкой на местное агентство Khaama Press.

Регион расположен на северо-востоке Афганистана - рядом с Китаем, Таджикистаном и Пакистаном.

В начале августа движение "Талибан" активизировало наступление на правительственные силы, 15 августа боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Это происходило на фоне выхода американского контингента: в ночь на 31 августа военные покинули аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

Впоследствии талибы сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.


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URL: https://www.vb.kg/407343
Теги:
Афганистан
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