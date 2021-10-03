COVID-19 в КР: 60 человек заразились, и третьи сутки без летальных исходов

В Кыргызстане на 3 октября зарегистрировано 60 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Из них:
Бишкек – 28
Ош - 2
Чуйская область – 11
Ошская область - 0
Таласская область - 4
Нарынская область - 2
Иссык-Кульская область – 10
Джалал-Абадская область – 3
Баткенская область - 0.
За весь период – 178 740.
Выздоровели за сутки 86 человек. Всего - 173 471.
Летальных случаев не зарегистрировано. Всего с начала пандемии скончались от коронавируса – 2 607 человек.
В стационарах на лечении находятся 436 и на амбулаторном 743 человека.