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Самолет Санкт-Петербург - Ош сел из-за плохого самочувствия пассажира

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- Наталья Крайнова
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Сегодня, 3 октября, пассажирский самолет, следовавший рейсом из Санкт-Петербурга в Кыргызстан в город Ош, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"В 02:37 мск борт, следовавший рейсом Санкт-Петербург - Ош, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казань по причине плохого самочувствия пассажира. Пассажира госпитализировали в больницу города Казань", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в 04:28 мск самолет продолжил движение по маршруту.


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URL: https://www.vb.kg/407352
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