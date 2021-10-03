В Оше прошли соревнования по национальной игре ордо

В Оше прошло открытое первенство по национальной игре ордо, приуроченное ко Дню города. В турнире приняло участие 7 команд: из Ноокатского, Узгенского и Алайского района, а также 4 команды из города Ош. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

Сообщается, что основными целями проведения первенства является популяризация национальных игр, привлечение населения к занятию спортом, укрепление дружбы.

Победители и призеры турнира награждены дипломами, медалями, кубками и денежными призами от организаторов первенства – комитета по физической культуры и спорту.

Первое место заняла сборная команда города Ош. Второе – Ошского государственного университета, третье – команда из Алайского района.

Для справки:

Ордо – одна из самых распространенных игр кыргызов, дошедших с древних времен до современности. Само слово "ордо" означает "ханская ставка, ханский дворец". Игра воспроизводит бой за захват ставки.

В основе игры также лежит умение ведения правильной внутренней политики, что характерно соблюдением осторожности будучи уже внутри круга, т.е. у власти.

Соревнования проводятся по действующим правилам спортивной федерации "Ордо оюну" КР.