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В Оше в ходе общегородского субботника вывезено 2100 кубов мусора

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- Наталья Крайнова
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В Оше вчера, 2 октября, прошел общегородской субботник. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

В субботнике приняли участие все трудовые коллективы городских организаций и муниципальных учреждений, государственных служб и ведомств, работники сферы здравоохранения, образования, градостроительной сферы и коммунальные предприятия, специалисты МТУ и Жапалакской управы сел, спортсмены и сотрудники предприятий частной сферы.

Трудовые коллективы провели уборку вверенных им территорий, санитарно-очистные работы, очистку арычных сетей, обрезку травы и сорняков, побелку бордюров и ограждений.

Со стороны всех МТУ города в ходе запланированных работ совместно с жителями осуществлялась очистка придомовой территории от мусора, опавших листьев. В целом участники общегородского субботника провели уборку городской территории, в том числе территорию парков, скверов, очистку арычных сетей и каналов, побелку деревьев.

По итогам работ сотрудниками СМП "Ош-Тазалык" после проведенного субботника вывезено 2100 кубов мусора.

В целом по городу Ош в общегородском субботнике приняли участие более 10 тысяч человек.


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URL: https://www.vb.kg/407354
Теги:
мусор, Ош, субботник
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