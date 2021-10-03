Новые мутации коронавируса могут лучше передаваться по воздуху

Новые мутации коронавируса могут легче передаваться воздушно-капельным путем, нежели чем изначальный штамм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times, где приводятся данные исследований американских ученых из Национального института здоровья США (NIH).

Исследователи проверили альфа-штамм и изначальную версию коронавируса, использовав хомяков в качестве подопытных и помещая их в трубы разной длины. Согласно изысканиям ученых, альфа-штамм показал в два раза большую эффективность в передаче воздушно-капельным путем и распространялся на большие расстояния, из чего исследователи сделали вывод, что для заражения им необходима меньшая доза нежели чем в случае с первоначальным вариантом ковида.

Ученые не были удивлены подобными результатами. "Это модификация вируса для более эффективной передачи, что мы, думаю, так или иначе ожидали", - приводит издание слова одного из авторов исследования Винсента Мюнстера, который добавил, что сделанное открытие "не является сценарием армагеддона".

В свою очередь вирусолог Линси Марр из Виргинского политехнического института полагает, что основной на сегодня дельта-штамм может распространяться еще лучше нежели чем альфа-вариант. "Это [исследование] по-настоящему показывает, что вирус эволюционирует, чтобы стать более эффективным в передаче по воздуху. Я бы не удивилась, если бы в случае с дельтой данный фактор был бы еще выше", - сказала она.

При этом у ученых нет четкого понимания алгоритмов распространения коронавируса. "У нас по-настоящему нет понимания почему одни люди становятся супер-распространителями, а другие - нет", - сказала доктор Сиима Лакдавала из Питтсбургского университета, добавив, что при сравнении показателей заразности у разных людей наблюдается неоднородность.

В свете данного исследования, как отмечает издание, ученые считают необходимым носить в людных местах маски с более высоким уровнем защиты и плотным прилеганием к дыхательным органам даже для тех, кто прошел вакцинацию.