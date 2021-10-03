Опыт КР по противотуберкулезным услугам населению признан лучшим в ЦА

Опыт Кыргызстана по финансированию противотуберкулезных услуг населению назван передовым в Центральноазиатском регионе. Это признано всеми участниками 5-й Международной конференции по интегрированному контролю туберкулеза в Центральной Азии, прошедшей в Ташкенте.

В связи с ковидными ограничениями она прошла в привычном для последних лет онлайн режиме. И если в первые два дня своим опытом в улучшении противотуберкулезной помощи населению делились Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, а также специалисты из дальнего зарубежья, то третий день конференции был полностью посвящен опыту Кыргызстана по финансированию противотуберкулезных услуг населению. Опыт наших врачей вызвал неподдельный интерес.

Как отметила директор Специализированного научно - практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан Наргиза Парпиева, в этом направлении Кыргызстан намного опередил другие страны региона: "Опыт Кыргызстана для нас очень важен, и я думаю, все остальные страны, которые сейчас тоже переходят постепенно на этот путь, будут использовать его в своей практике". С коллегой из Узбекистана согласился и заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования Республики Казахстан Ильяс Мухамеджан: "Мы узнали для себя много такого, что будем использовать в своей работе. Я думаю, со временем и мы сможем поделиться своими достижениями".

Опыт Кыргызстана по финансированию противотуберкулёзных услуг был представлен как на уровне стационаров, так и на уровне первичного звена системы здравоохранения. Наряду с подробными презентациями удалось даже организовать ознакомительные видео-туры в медицинские организации и максимально приближенно к реальному времени показать, какова эффективность финансирования, направленного на оплату каждого пролеченного случая туберкулеза. Новый прием, получивший название "виртуального тура", вызвал немало вопросов, каждый из которых получил исчерпывающий ответ. Всего с опытом Кыргызстана познакомились около 150 участников международной конференции.

Как отметила директор проекта "Вылечить туберкулез" Айнура Ибраимова, Кыргызстан смог показать богатый технический материал благодаря комплексным структурным реформам, проводимым в течение последних пяти лет как в самой противотуберкулезной службе, так и организациях первичной медико-санитарной помощи.

По словам координатора здравоохранения по Чуйской области Бактыгуль Мамытовой, это позволило повернуть систему лицом к пациенту: "С изменением системы финансирования, повысилась ответственность за лечение пациентов с туберкулезом – от руководителей медицинских организаций до семейных медсестер".

Одновременно с этим появилась возможность снизить дефицит кадров в регионах, считает директор Центра семейной медицины Таласской области Айжамал Шамбетова: "То, что сегодня семейные врачи и медсестры имеют надбавки в виде денежного поощрения за успешное лечение пациентов с туберкулезом, является хорошим стимулом для их удержания на рабочих местах".

Ознакомившись с кыргызским опытом виртуально, зарубежные коллеги выразили желание увидеть достижения Кыргызстана в системе противотуберкулезных услуг населению, что называется, вживую. Так что, вероятнее всего, логическим продолжением "виртуальных туров" станет теперь уже реальный визит коллег в Кыргызстан.