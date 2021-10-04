Мобильный оператор О! расширяет сеть 4G во всех регионах страны!

За прошедший месяц модернизация оборудования в сети Мобильного оператора О! затронула более 150 городов и сёл Кыргызстана, что позволило улучшить качество связи и скорость интернета для миллионов жителей и гостей страны.

Регулярно проводимые работы позволяют оператору оставаться лидером по покрытию и ёмкости сетей 4G/3G/2G в Кыргызстане с охватом более 99% населённой территории страны. Расширение оборудования проведено в следующих населённых пунктах:

Чуйская область: в городах Бишкек, Кант, Токмок, Каинды, Кара-Балта, на дачах "Восход", в жилмассивах "Биримдик", "Ак-Ордо", "Алтын-Казык", а также в сёлах им.Тельмана, им.Кирова, Ак-Сай, Сайлык, Беш-Кунгей, Кайырма, Сокулук, Спартак, Нижнечуйское, Арал Ближний, Саз, им.Панфилова, Садовое, Северное, Первое Мая, Тогуз-Булак, Кировское, Ак-Бешим, Таш-Мойнок, Ийри-Суу, Жайыл, Жаны-Алыш, Бейшеке, Чон-Арык, Чолок-Арык, Кум-Арык, Джаны-Пахта, Тош-Булак, Берюлю, Терт-Кель, Первое Мая, Ак-Кашат, Карагай-Булак, Ысык-Ата, Нижняя Серафимовка, Бириккен, Эпкинс, Прогресс, Мураке, Ровное, Алексеевка, Новое, Кызыл-Туу, Кичи-Кемин, Маловодное; Иссык-Кульская область: в городе Чолпон-Ате, посёлке городского типа Жергалан, а также в сёлах Кара-Ой, Бостери, Каджи-Сай, Кара-Шаар, Тюп, Коджояр, Сары-Булун, Бактуу-Долоноту, Берю-Баш, Жон-Булак, Бар-Булак, Кутургу; Нарынская область: в городе Нарыне, в сёлах Ат-Башы, Кен-Суу, Жергетал, Талды-Суу, Ак-Джар, Ак-Чий, Ак-Тал, Кадыралы, Жылан-Арык, Конорчок, им.Калинина, Ача-Каинды, Терек, Кок-Джар, Казыбек, Кызыл-Туу, Кочкорка; Джалал-Абадская область: в городах Джалал-Абад, Кочкор-Ата, Ташкомур, посёлке городского типа Кек-Таш, а также в сёлах Тегене, Терс, Нарын, Октябрьское, Беш-Бала, Кызыл-Туу, Карача, Жазы-Кечуу, Чон-Арык, Бирлик, Ак-Жол, Бель-Терек, Сасык-Булак, Орток, Кызыл-Кия, Толук, Ноот, Кой-Таш, Джаны-Джол, Кашка-Суу, Достук, Сузак, Акчалуу, Тёш, Арал, Калмак-Кырчын, Сары-Булак, Кара-Алма, Базар-Коргон, Кызыл-Озгорюш, Камыш-Башы, Кош-Таш, Ан-Арык; Ошская область: в городе Оше и в сёлах Кошулуш, Чон-Бюлелю, Кичи-Бюлелю, Кел-Чаты, Джетим-Дебе, Насирдин, Бото-Мойнок, Калта, Жаны-Арык, Кызыл-Ордо, Курбу-Таш, Чимбай, Токтогул, Джаны, Бото-Мойнок; Баткенская область: в городах Кызыл-Кия, Баткен, а также в сёлах Беджей, Сырт, Моло, Чет-Кызыл, Бай Кара-Бак, Суу-Башы, Озгерюш, Гулдуромо, Уч-Коргон, Кара-Джыгач, Кара-Кыштак, Кара-Дебе, Уч-Коргон, Какыр, Кызыл-Бель, Тогуз-Булак, Ак-Суу, Ак-Татыр, Кек-Таш, Самаркандык, Кыштут, Голбо, Пум, Майдан, Чакмак, Джал.

Карта покрытия доступна на сайте www.o.kg. Связаться с операторами компании можно в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, "Одноклассники", "ВКонтакте", YouTube или Twitter. Кроме социальных медиа, круглосуточная поддержка абонентов О! доступна в WhatsApp: + 996 705 700 700, в Telegram: @o_mobile_operator_bot и в онлайн-чате на сайте www.o.kg.