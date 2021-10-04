В Кыргызстане на 4 октября зарегистрировано 43 новых случая COVID-19

Такие данные дает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно этим данным новые случаи зарегистрированы:

Бишкек – 26

Чуйская область – 4

Таласская область - 2

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 8

Джалал-Абадская область – 2

За весь период – 178 783.

Выздоровели за сутки 67 человека. Всего - 173 538.

За прошедшие сутки скончался один человек, в штабе уточняют, что летальный случай зарегистрирован среди невакцинированных граждан. Всего – 2 608.

В стационарах на лечении находятся 440, а на амбулаторном 712 человека.