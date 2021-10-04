Акжол Махмудов подарил своему тренеру автомобиль Lexus GX 460

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Акжол Махмудов подарил своему личному тренеру Мейрамбеку Ахметову автомобиль Lexus GX 460. ОБ этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил журналист Тахир Гафуров. Также он сообщил, что так как в настоящее время Мейрамбек Ахметов обслуживает в качестве рефери чемпионат мира по спортивной борьбе в Норвегии ключи от джипа Акжол вручил супруге Мейрамбека Кумушкан.

Напомним ранее, борец греко-римского стиля, продал с аукциона спортивное трико, в котором он выступал на Олимпийских играх в Токио за 26 тысяч долларов. 60 процентов от полученной суммы он передал отцу девочки Арузаат, которая страдает СМА.