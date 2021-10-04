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Акжол Махмудов подарил своему тренеру автомобиль Lexus GX 460

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- Айжан Мамбеталиева
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Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Акжол Махмудов подарил своему личному тренеру Мейрамбеку Ахметову автомобиль Lexus GX 460. ОБ этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил журналист Тахир Гафуров. Также он сообщил, что так как в настоящее время Мейрамбек Ахметов обслуживает в качестве рефери чемпионат мира по спортивной борьбе в Норвегии ключи от джипа Акжол вручил супруге Мейрамбека Кумушкан.

Напомним ранее, борец греко-римского стиля, продал с аукциона спортивное трико, в котором он выступал на Олимпийских играх в Токио за 26 тысяч долларов. 60 процентов от полученной суммы он передал отцу девочки Арузаат, которая страдает СМА.


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URL: https://www.vb.kg/407375
Теги:
Олимпийские игры, тренер, автомобили
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