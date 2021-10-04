В КР сотрудников милиции обучают новым правилам по проведению выборов

В Кыргызстане для правоохранительных органов Иссык-Кульской области был организован тренинг по реагированию на нарушения избирательного законодательства в ходе выборов депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщает Центризберком.

Обучение было организовано Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов КР при поддержке ПРООН в рамках обеспечения устойчивости и системности повышения квалификации правоохранительных органов в реагировании на нарушения на всех этапах выборного процесса.

На тренинги были приглашены наиболее квалифицированные, опытные представители органов следствия, дознания, сотрудники службы общественной безопасности.

Председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова информировала участников об особенностях предстоящих парламентских выборов, которые пройдут по смешанной избирательной системе, и какие моменты правоохранительные органы должны учитывать в своей деятельности, а также о схеме реагирования .

"Главной особенностью предстоящих выборов является многосубъектность. Необходимо строить отношения с каждым субъектом выборов, все права кандидатов, политических партий, остальных участников выборного процесса должны быть защищены. Также особенностью является изменение структуры управления избирательным процессом. Если раньше выборы проводили территориальные и участковые избирательные комиссии, то сейчас – окружные и участковые комиссии. Центризбирком имеет полномочия рассматривать все вопросы, касающиеся кандидатов, включая применение мер конституционно-правовой ответственности, признание мер голосования по партии или кандидат недействительными, отмена регистрации после дня голосования и т.д.

В каждом округе должны быть созданы штабы, которые будут оперативно принимать жалобы и заявления. Координационная группа получает заявление, анализирует, направляет дальше в зависимости от компетенции в правоохранительные органы, окружную комиссию, Центризбирком, ГКНБ, прокуратуру. Оперативность рассмотрения и принятия мер, особенно на начальном этапе выборной кампании, по всем видам нарушений – хороший сигнал обществу, это оздоровит всю ситуацию с законностью на выборах. Это сигнал все участникам выборного процесса действовать в рамках закона, показатель открытости взаимодействия правоохранителей и комиссий, действенности нашего сотрудничества", - сказала она.

Было отмечено, что агитация в день голосования на избирательном участке относится к серьезным нарушениям, итоги голосования на участке могут быть полностью аннулированы. Самыми грубыми нарушениями считаются те, которые нарушают равноправие кандидатов, которые влияют на свободный выбор гражданина. Таковыми являются подкуп и использование административного ресурса.

Участникам напомнили, что в целях снижения использования административного ресурса Центральная избирательная комиссия законодательно закрепила следующие нормы. Кандидат с момента выдвижения прекращает исполнение должностных или служебных полномочий в случае, если он является:

государственным политическим служащим, за исключением депутата Жогорку Кенеша или Президента; муниципальным политическим служащим, за исключением депутата местного кенеша; руководителем государственного, муниципального предприятия, учреждения, предприятия с долей государственного (муниципального) участия более 30 процентов и их подразделений.

Кандидат с момента выдвижения и до определения результатов выборов приостанавливает исполнение должностных или служебных полномочий в случае, если он является:

государственным служащим, независимо от вида государственной службы (гражданская, военная, правоохранительная, дипломатическая); муниципальным служащим; работником средства массовой информации.

Было рассказано о формах взаимодействия прокуратуры с избирательными комиссиями, к которым относятся обмен информацией по вопросам обеспечения избирательного законодательства; проведение совместных мероприятий в виде круглых столов и оперативных совещаний. Участники узнали, что в соответствии с ч.5 ст.43 Закона КР "О выборах Президента КР депутатов ЖК КР" решения и действия государственных и иных органов, их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан, могут быть обжалованы в органы прокуратуры всеми субъектами избирательного процесса – это избиратели, кандидаты, полит партии и все другие субъекты избирательного процесса. Заявления, жалобы и иные сообщения в ходе подготовки выборов подлежат рассмотрению органами прокуратуры в 2-х дневный срок с момента поступления, а поступившие в день голосования или в день предшествующий голосованию – немедленно. В случаях если факты, содержащиеся в заявлениях (жалобах) требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в 3-х дневный срок.

Согласно законодательству, заявления, жалобы должны быть мотивированными и представлены вместе с доказательствами, на которых они основываются. В случае отказа в рассмотрении жалобы органы прокуратуры и ОВД обязаны немедленно после принятия решения выдать его копию с разъяснением причины отказа.

Относительно конституционно-правовой ответственности участников выборного процесса, было отмечено, что Центральная избирательная комиссия контролирует соблюдение установленного порядка проведения предвыборной агитации и принимает меры по устранению допущенных нарушений. В случае нарушения кандидатом, политической партией требований, установленных статьями 22-28 настоящего конституционного Закона, соответствующая избирательная комиссия вправе вынести им письменное предупреждение о нарушении.

В случае неоднократного нарушения (два или более раза) кандидатом, политической партией правил ведения предвыборной агитации, установленных настоящим конституционным законом, соответствующая избирательная комиссия вправе привлечь их к ответственности в соответствии с законодательством КР.