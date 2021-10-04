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Вакцин против COVID-19 в стране достаточно

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- Айжан Мамбеталиева
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Об этом в ходе брифинга рассказала директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гулбара Ишенапысова.

"Вакцины доступны всем и являются бесплатными. Вакцинация проводится во всех прививычых пунктах, которые были открыты с начала массовой вакцинации с июля. На сегодняшний день фунционируют более 1 000 прививычных пунктов по всем регионам страны"- отметила она.

Также она добавила ,что в октябре месяца текущего года ожидается новые поступления вакцин Pfizer 259 000 доз, Sinopharm 110 000 доз, а также "AstraZeneca" 50 000 доз.


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URL: https://www.vb.kg/407386
Теги:
вакцина, Кыргызстан, COVID-19, COVID, вакцинация
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