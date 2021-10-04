Сотрудниками центрального аппарата ГУОБДД на территории республики были проведены рейдовые мероприятия с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и недопущения грубых нарушений ПДД.

За минувшую неделю по республике выявлено – 15939 нарушений ПДД.

Из них:

- за превышение водителями скоростного режима – 2080;

- за управление ТС без соответствующих документов ПДД – 234;

- за нарушение правил эксплуатации ТС – 5195;

- за нарушения порядка регистрации ТС – 33;

- за подложные гос.номера – 3;

- без гос.номера – 8;

- за невыполнения водителем ТС требований сотрудников уполномоченных органов – 24;

- Эксплуатация транспортных средств, идентификационные номера составных частей которых не соответствуют записям в регистрационных документах, или их уничтожение либо подделка – 3;

- автохулиганство – 12;

- за нарушение ПДД пешеходами – 88;

- за переоборудование ТС – 147;

- за перевозку опасного груза – 4;

- за неподчинение требованиям дорожных знаков – 7190;

- за управление ТС с тонированными стеклами – 76;

- за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – 278;

- водворены на штрафную стоянку – 765.

Сотрудники ГУОБДД МВД напоминают всем участникам дорожного движения, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям. Все участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил дорожного движения и должны помнить, что порядок на дороге начинается с каждого из нас.