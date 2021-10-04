Мамы-бомбардиры. В Бишкеке стартовал семейный турнир по волейболу

В минувшее воскресенье в столице начался турнир по волейболу под названием "Дочки-матери". В нем за победу сражаются восемь команд, в каждой из которых выступают мамочки вместе со своими дочками и даже внучками. Соревнования проводят сотрудники Общественного фонда "Лига матерей".

Эту организацию точно можно внести в Книгу рекордов Гиннеса или включить в Золотую книгу почета Международного Олимпийского комитета. "Лигу матерей" создали три столичные поклонницы здорового образа жизни и любительницы волейбола Барчын Аманова, Рахат Эгембердиева и Замира Тентимишева. Их дети учились в одной школе, мамочки часто виделись друг с другом и после одного из родительских собраний женщины решили создать свою волейбольную команду, как они сами говорят, для души и укрепления здоровья.Сначала занимались по вечерам в той самой школе, в которой учились их дети, а затем народная молва разнесла весть, что шестеро женщин, скажем так, бальзаковского возраста режутся по вечерам в волейбол. Уже через полгода образовалось шесть волейбольных команд, пора было проводить регулярные соревования по своему любимому виду спорта. "Жизненный опыт подсказывал, - cказала корреспонденту VB.KG президент "Лиги матерей Барчын Аманова, - что пора создавать свою общественно-спортивную организацию. Некторые наши подруги подкованы в этом деле: знают как писать устав организации, регистрировать его в Минюсте. Одним словом, в 2016 году Общественный фонд "Лига матерей" получил право на существование. Это было нашей первой победой".

А далее события развивались еще более стремительнее. Число команд увеличивалось с каждым годом. Уже в 2018 году в турнирах за победу сражались 12 команд, через год уже 30(!). А сейчас женские ветеранские дружины созданы в Нарыне и Приссыккулье, Оше и Жалал-Абаде. Всего их более 80. "Поэтому мы проводим, - говорит Барчын Аманова, - сначала региональные предварительные соревнования, а финальные состязания проходят в Бишкеке. Хотим увлечь спортом всех женщин в стране. А что? Это вполне реально. Многие представительницы прекрасного поля мечтают заняться активным образом жизни, укрепить здоровье, в конце концов -просто пообщаться друг с другом".

Два года назад женщины рискнули и пригласили в их команды мужей. Те турниры назывались "Мама, папа, я - счастливая семья". Но идея не сработала. Представители сильного пола часто ссорились друг с другом, желая доказать, что они асы в волейболе, а женщины - любители-неумехи. Одним словом, ничего хорошего из этой затеи не вышло.

Зато состязания под названием "Дочки-матери" удались на славу. Мамаши-волейболистки позвали в свои команды дочек и те успешно выступают на волейбольной площадке. Так, в одной команде сражаются педагог Алтын Чинарбаева и ее дочь, учащаяся девятого класса Акинай Алимджан кызы. Юная волейболисткеа не без гордости нам сообщила: " Я благодарна мамочке за приобщение к спорту. Стала чувствовать себя гораздо лучше, появилось больше подруг, да и с мамочкой стали настоящими подругами. Кажется, еще больше полюбили друг друга".

Руководители "Лиги матерей" на достигнутом останавливать не собираются. Они хотят в свою организацию -не больше не меньше - затащить всех женщин Кыргызстана, желающих заниматься волейболом и вести активный здоровый образ жизни, а еще у них есть мечта выпросить в Бишкеке землю для строительства мощного спорткомплекса: с несколькими волейбольными площадками, фитнесс-залом, сауной и детскими игровыми комнатами. Этот план на первый взгляд кажется нереальным. Но кто знает руководителей Общественного фонда "Лига матерей" -так не считает.

Вячеслав АНИКИН. Фото автора. Фото на Bishkekinfo