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Гульнара-Клара Самат назначена послом Кыргызстана в Армении

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- Наталья Крайнова
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Посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат назначена послом Кыргызстана в Армении по совместительству с резиденцией в Москве. Соответствующий указ подписал президент КР Садыр Жапаров. Об этом сообщается на официальном сайте президента КР.

Сообщается, что согласно указу Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Гульнара-Клара Самат назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Армения по совместительству с резиденцией в городе Москва.


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URL: https://www.vb.kg/407400
Теги:
Россия, Армения, Кыргызстан, дипломатия
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