Посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат назначена послом Кыргызстана в Армении по совместительству с резиденцией в Москве. Соответствующий указ подписал президент КР Садыр Жапаров. Об этом сообщается на официальном сайте президента КР.

Сообщается, что согласно указу Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Гульнара-Клара Самат назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Армения по совместительству с резиденцией в городе Москва.