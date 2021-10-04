В ДОК ГСИН почтили память генерала-лейтенанта Калыйнура Усенбекова

В ДОК ГСИН (в/ч 7412) по инициативе ветеранов общественного объединения "Сый-Урмат" состоялось мероприятие посвященное памяти Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Калыйнура Усенбекова, которому исполнилось бы 100-лет. (23.09.1921-09.12.2003).

Ветераны в/ч 7412 и сотрудники ГСИН возложили цветы к памятнику Калыйнура Усенбекова, установленного на территории ДОК ГСИН.

Председатель общественного объединения "Сый-Урмат" Советбек Арбаев в своем выступлении отметил, что все военнослужащие, в том числе и молодые солдаты могут гордиться тем, что они служат родине в той воинской части, где в свое время проходил воинскую службу легендарный генерал. В 1961-68 годах Калыйнур Усенбеков работал в системе УИС начальником отдела, а затем заместителем командира войсковой части 7412.

Также Советбек Арбаев поведал интересный факт о личной жизни генерала. Во время ВОВ Калыйнур Усенбеков сочинил стихи и послал их в редакцию республиканской газеты "Кызыл Кыргызстан", указав свой номер полевой почты. Через какое-то время он получил письмо из Киргизии от девушки. Писала ему Жумагул Мусаева. Так началось их знакомство. "Почтовый роман" Жумагул и Калыйнура длился несколько лет и только летом 1947 года Жумагул и Калыйнуру удалось встретится во Фрунзе. Вскоре они поженились и уехали в Москву учиться.

Калыйнур Усенбеков внес огромный вклад в создание и развитие в/ч 7412. Он лично обращался в архивы СССР и собирал документы об истории части. Все это подтверждено архивными документами.

В музее ДОК ГСИН оборудован отдельный уголок где хранятся личные вещи и документы генерал-лейтенанта Калыйнура Усенбекова. Также, в клубе показали фильм о Герое СССР.

Встреча прошла на высоком организационном уровне. Подобные мероприятия проводятся регулярно в целях воспитания молодого поколения воинов. В этой, одной из старейших воинских частей на территории нашей республики, проходили воинскую службу многие выдающиеся личности нашей страны и СНГ. Более 200 офицеров стали полковниками, а 13-ти военнослужащим присвоено высшее воинское звание генерал. Воинскую часть посещали и встречались с личным составом Исхак Раззаков, Чынгыз Айтматов, Владимир Фере, Бубусара Бейшеналиева, Кулийпа Кондучалова и другие выдающиеся люди нашей страны.

В следующем году воинская часть будет отмечать 80-летие со дня образования.