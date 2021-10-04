СМИ и блогеры Каракола изучили механизмы мониторинга выборного процесса

Представители средств массовой информации и блогерского сообщества города Каракол ознакомились с особенностями выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, которые назначены на 28 ноября 2021 года.

Обучение важным аспектам работы журналистов во время выборов, основным этапами организации и проведения выборов в ЖК КР, особенностям информирования граждан о ходе избирательного процесса и правилах предвыборной агитации было организовано Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики совместно с Представительством Международного фонда избирательных систем (IFES) при поддержке USAID.

Председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова информировала участников о новой смешанной избирательной системой, изменениями выборного законодательства, электронными и информационными ресурсами ЦИК КР, которые оюемпечивают достоверность и прозрачность выборного процесса и могут использоваться СМИ и блоггерами для освещения и монторинга выбоеров.

Было рассказано об информационном портале "Электронный кандидат", который Центральная избирательная комиссия разработала для упрощения процедуры подачи пакета документов кандидатами и политическими партиями в избирательные комиссии для регистрации в электронном формате. "Электронный кандидат" упрощает процедуру подачи пакета документов кандидатами и политическими партиями в избирательные комиссии, а также знакомит избирателей с информацией о кандидатах и политических партиях. Важным моментом нового ресурса является публикация финансовой отчетности партий и кандидатов с указанием источника финансирования и всех статей расходов.

Портал автоматически взаимодействует с информационными системами других государственных органов по уточнению сведений о кандидатах и политических партиях в соответствии с требованиями законодательства о выборах, обеспечивает контроль и мониторинг на всех уровнях избирательной кампании.

Медиа эксперт Авланбек Джумабаев сделал акцент на задачах СМИ в ходе предстоящих выборов.

"Система голосования изменилась, если раньше мы голосовали только по партийному списку, то сейчас у нас есть одномандатники. Голосование по партийному списку открытое, мы будем выбирать и партию, и кандидата. Это все отражается на проведении информационной и разъяснительной работы. За короткий срок мы должны объяснить избирателям, как это делается. Активным звеном в этом плане являются СМИ. В нашей стране, где свобода слова оценивается очень высоко, еще и действуют социальные сети, поэтому мы начали работать и с блоггерами тоже", - сказал он.

Тренеры Семетей Аманбеков, член Рабочей группы ЦИК КР по информированию и агитации, замруководителя Независимого союза журналистов Кыргызстана, и Асель Сооронбаева обучили присутствавших инструментам фактчекинга, мониторинга информации в ходе выборного процесса, выделения дезинформации и фейков. Было сказано о роли СМИ в стабилизации выборной и поствыборной ситуации при отказе от использования языка вражды.