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Куванычбек Талдыбеков занял первое место в легкой атлетике в России

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- Айжан Мамбеталиева
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Воспитанник муниципального учреждения "Социального общежитие" Куванычбек Талдыбеков занял первое место в соревнованиях по бегу в городе Чебоксары.

Напомним, что четыре воспитанника социального общежития из Бишкека в этом году поступили в Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

Муниципальное учреждение "Социальное общежитие" при управлении социального развития мэрии города Бишкек рассчитано на 63 человека. Сейчас в нем проживает 31 человек.

Период пребывания в общежитии от года до двух лет, воспитанникам выпускникам интернатного учреждения оказывают такие услуги как: бесплатное проживание, социальное сопровождение по трудоустройству, переобучению и восстановление документов.


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URL: https://www.vb.kg/407412
Теги:
вуз, легкая атлетика, Россия, Кыргызстан
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