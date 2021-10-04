Юбилей Александра Невского в храме села Манас встретили в тяжелых доспехах

В воскресной школе храма Иоанна Кронштадтского в селе Манас рядом с Бишкеком состоялось мероприятие, посвященное 800-летию со дня рождения Александра Невского (1221-1263).

Как сообщили VB.KG в пресс-службе Бишкекской и Кыргызстанской епархии и прихожане храма, ребята из молодежного отдела и воскресной школы рассказали о многочисленных подвигах Александра Невского, главным из которых было сохранение православия и мира на русской земле.

Гостями мероприятия стала молодежь клуба "Историческая Реконструкция Гвардии". В доспехах воинов XIII века, весом около 30 кг каждое, ребята провели постановочный бой, во время которого продемонстрировали искусство владения мечом. Каждый присутствующий смог прикоснуться к снаряжению, практически полностью изготовленному участниками клуба собственноручно.

Гости также рассказали о деятельности клуба и пригласили ребят воскресной школы поучаствовать в организуемых ими мероприятиях.

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К этим сообщениям надо добавить, что у VB.KG есть сведения, что Александр Невский, по всей вероятности, бывал в Северном Кыргызстане! Дело в том, что Александр Невский ездил на утверждение на русском великокняжеском престоле в монгольском Каракоруме в1247-1249 годах. И, как сообщает историк Николай Костомаров (1817-1885), путь Александра Невского в Каракорум и обратно проходил через Ташкент. Но далее из Ташкента в Каракорум путь лежит именно через Северный Кыргызстан, в том числе окрестности нынешнего Бишкека.

Имя Александра Невского носит недавно построенный войсковой храм на российской авиабазе ОДКБ "Кант".