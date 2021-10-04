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ГНС изъяли контрафактную алкогольную продукцию на сумму 5,95 миллиона сомов

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба государственной налоговой службы сообщает, что сотрудники ГНС при министерстве экономики и финансов в сентябре по результатам рейдовых налоговых проверок изъяли из оборота 39 тысяч 815 бутылок алкогольных изделий на сумму 5 миллионов 958,7 тысяч сомов. Вся изъятая продукция была с поддельными акцизными марками и без лицензии.

По сравнению с предыдущим месяцем это больше на 19 тысяч 437 бутылок. Также в течение месяца изъяты 3 тысячи 228 пачек табачных изделий без акцизных марок на сумму 200 тысяч сомов, что больше по сравнению с августом на 1 тысячу 661 пачку.

ГНС на постоянной основе проводит работу по выявлению и изъятию табачных и алкогольных изделий без акцизных марок и с поддельными акцизными марками.


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URL: https://www.vb.kg/407418
Теги:
алкоголь, табак, ГНС
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