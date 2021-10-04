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ОАО "МАМ" оказало материальную помощь 267 пенсионерам авиации

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- Айжан Мамбеталиева
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ОАО "Международный аэропорт "Манас" по случаю празднования международного дня пожилых людей и дня гражданской авиации Кыргызстана оказало благотворительную помощь 267 ветеранам труда и бывшим авиаработникам.

Решение поощрить 267 пенсионеров авиации и аэропортов "Манас", "Ош" и "Иссык-Куль", проработавших более 15 лет и ушедших на пенсию по возрасту, было принято правлением ОАО "МАМ".

Председатель правления ОАО "МАМ" Бакыт Шаршеев выражает представителям старшего поколения авиации слова огромной признательности за личный вклад в развитие гражданской авиации.

"Ваш многолетний и добросовестный труд, ответственное отношение к выбранному делу служат примером для молодежи. Это заслуживает большого уважения. Благодарю вас за активную жизненную позицию. И от всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и бодрости духа", - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/407426
Теги:
авиация, пожилые люди, праздник, Манас
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