ОАО "МАМ" оказало материальную помощь 267 пенсионерам авиации

ОАО "Международный аэропорт "Манас" по случаю празднования международного дня пожилых людей и дня гражданской авиации Кыргызстана оказало благотворительную помощь 267 ветеранам труда и бывшим авиаработникам.

Решение поощрить 267 пенсионеров авиации и аэропортов "Манас", "Ош" и "Иссык-Куль", проработавших более 15 лет и ушедших на пенсию по возрасту, было принято правлением ОАО "МАМ".

Председатель правления ОАО "МАМ" Бакыт Шаршеев выражает представителям старшего поколения авиации слова огромной признательности за личный вклад в развитие гражданской авиации.

"Ваш многолетний и добросовестный труд, ответственное отношение к выбранному делу служат примером для молодежи. Это заслуживает большого уважения. Благодарю вас за активную жизненную позицию. И от всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и бодрости духа", - отметил он.