Кыргызстан укрепит кадровый потенциал в борьбе с отмыванием доходов

В Сочи состоялось 15-е заседание Совета Международного сетевого института (МСИ) в сфере противодействия отмыванию (легализации) доходов и финансированию терроризма. Оно прошло на площадке образовательного центра "Сириус", с участием представителей администрации президента РФ, российских министерств и ведомств, образовательных и научных организаций, представленных в МСИ, руководителей подразделений финансовой разведки государств СНГ.

Как рассказали в Федеральной службе по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг), в связи с тем, что территория "Сириус" одновременно принимает финальный этап первой Международной олимпиады по финансовой безопасности для студентов и школьников из государств Евразийского региона, на заседании было уделено значительное внимание этому событию.

Открывая заседание, председатель Совета МСИ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин подчеркнул, что главной задачей для участников Международного сетевого института на ближайшую олимпийскую неделю является выбор лучших подходов и методик. Их обсуждение запланировано на мероприятиях олимпиады, чтобы использовать в дальнейшем.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев назвал олимпиаду по финансовой безопасности примером эффективного партнерства и межведомственного взаимодействия. В результате решена поставленная президентом России Владимиром Путиным задача: организация новой международной площадки для отбора, оценки и ориентации талантов на важнейшем направлении, обеспечивающем социально-экономическое развитие страны и ее безопасность.

О проделанной работе и ближайших планах МСИ рассказал его директор - заместитель директора Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Владимир Овчинников. Также выступили руководители образовательных и научных организаций – участников МСИ из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Совет принял к рассмотрению заявки на вступление в МСИ новых вузов из Кыргызстана, Таджикистана и России. И утвердил за Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга функцию по организации и координации взаимодействия научных и образовательных организаций Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию (легализации) доходов и финансированию терроризма.

Данный институт был создан в декабре 2013 года Росфинмониторингом при поддержке Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства научных организаций. Сегодня это – современный научно-образовательный консорциум, объединяющий университеты, научные и образовательные центры России, государств-участников СНГ и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В рамках МСИ, как отмечается, ведется подготовка студентов из различных стран мира по уникальным специализированным программам высшего образования в интересах национальных систем противодействия отмыванию (легализации) доходов и финансированию терроризма. Студенты и выпускники МСИ применяют свои знания на практике, работая в подразделениях финансовых разведок, международных организациях, национальных банках и правоохранительных органах, отделах комплаенса (комплекс инициатив, направленный на предупреждение противоречащих закону действий сотрудников компании и внедрение корпоративной бизнес-этики, основанной на соблюдении буквы закона) крупнейших финансовых структур и в государственных корпорациях.

В состав МСИ включены научные школы, центры и институты, имеющие глубокий научный опыт исследований по соответствующей тематике как в государственном финансовом мониторинге, так и во внутреннем контроле частного сектора. В состав МСИ от Кыргызстана входят Академия государственного управления при президенте КР, Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, Кыргызско-Российский Славянский университет имени Бориса Ельцина, Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при правительстве КР.