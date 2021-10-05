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Российский фильм об Айтматове стал событием кинофестиваля в Казани

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- Евгений Денисенко
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Прошедший в Казани 17-й международный фестиваль мусульманского кино был открыт документальной лентой российских кинематографистов "Чингиз Айтматов. Дни и Века". Эта картина, по словам экспертов, вызвала большой зрительский интерес.

Сам фестиваль впервые откроется документальной картиной - это "Дни и века Чингиза Айтматова" Григория Нахапетова.

Выбор данного фильма, как сообщается, поддержало и Духовное управление мусульман Республики Татарстан. Его тема, пояснили организаторы, была обозначена самим писателем на знаменитом Иссык-Кульском форуме, который Айтматов инициировал в 1986 года. На форуме шла речь "об ответственности ведущих деятелей политики, науки и культуры за судьбоносные процессы, происходящие в мире, об установлении диалога между Востоком и Западом".

Премьерный показ ленты "Чингиз Айтматов. Дни и Века" состоялся в январе 2020 года в Москве, в здании Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Марии Рудомино. И прошел с участием представителей государственных и общественных структур РФ и КР, в числе которых были автор и режиссёр этого фильма, лауреат международных кинофестивалей и конкурсов, генеральный директор кинокомпании "Аматус" Григорий Нахапетов, продюсер фильма и исполнительный директор Президентского центра Бориса Ельцина Александр Дроздов, начальник отдела СНГ и работы с соотечественниками Министерства культуры РФ Антон Назаров, директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО Вениамин Попов и другие.

Сам Григорий Нахапетов рассказал "VB.KG", что лично знал Айтматова, познакомился с ним в 2006 году, на презентации его последней книги "Когда падают горы". С ним же поделился идеей снять документальную ленту о нем, получил одобрение, заверение в готовности помочь в такой работе. Картину планировалось выполнить к 80-летию выдающегося писателя современности. Но воплотиться в жизнь этим планам помешала его неожиданная смерть.

И все же спустя время, уже в 2012 году прерванная работа возобновилась, и в преддверии 85-летия со дня рождения Айтматова появился фильм "Код Айтматова". А в дальнейшем решили было решено обратиться и к первоначальному проекту. В новой ленте "Чингиз Айтматов. Дни и Века" использованы и фрагменты из "Кода Айтматова". Но в целом, как подчеркивал Нахапетов, это совершенно новая работа. Съемки проходили и в Москве, и в Татарстане, откуда родом мать писателя, и в Казахстане и, конечно же, в Кыргызстане.

Данная картина открыла культурную программу 2020 года, который объявлен перекрестным годом России и Кыргызстана, но в дальнейшем, по причине пандемии, продлен и на 2021-й.

Программой Казанского фестиваля мусульманского кино были предусмотрены различные блоки – "Кино Южной Азии", "Ислам в России", "Казанские премьеры", "Милли МультFest", "Тюркский мир", показ фильмов режиссеров стран Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир", различные мероприятия.

Предполагается, как сообщалось, и "Эхо фестиваля" - показ части фильмов в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Турции.


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URL: https://www.vb.kg/407435
Теги:
Чингиз Айтматов, Кыргызстан
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