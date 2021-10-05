В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой

Минувшей ночью, с 4 на 5 октября, пользователи по всему миру, в том числе и в Кыргызстане, сообщили о проблемах в работе приложений Facebook, Instagram и WhatsApp. Все три приложения принадлежат американской компании Facebook.

Как сообщает ТАСС со ссылкой западных аналитиков, о неполадках сообщают в европейских странах, в Азии, в Северной и Южной Америке. Пользователи из РФ также информировали о сбое в этих соцсетях.

По предварительной и пока еще не подтвержденной официально информации, причиной проблем Facebook стала ошибка инженеров компании при установке обновления.

Примерно час назад сообщили о восстановлении работы мессенджера WhatsApp. Об этом написал генеральный директор одноименной компании Уилл Кэткарт на своей странице в Twitter.

"Сейчас мы полностью восстановились и работаем", - сообщил он. Кэткарт также поблагодарил тех, кто помогал устранить неполадки.

Ранее возобновили работу социальные сети Facebook и Instagram, хотя сохраняются проблемы со скоростью.