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В жилмассиве Мурас-Ордо построят новую дренажную сеть

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- Айжан Мамбеталиева
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Строительство закрытой дренажной сети в жилом массиве Мурас-Ордо уже началось. Закрытый горизонтальный дренаж – это система закрытой трубчатой сети (включая сооружения с водоприемными отверстиями или пористые), предназначенная для сбора дренажных вод и отвода их за его пределы.

Протяженность сетей 3,5 километра, они позволят охватить порядка 900 домов. По плану строительство завершат к концу следующего года.

Победителем конкурса общественно-государственного управления капитального строительства столичной мэрии стала строительная компания "Алмалы-Доор". Источник финансирования – городской бюджет.


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URL: https://www.vb.kg/407439
Теги:
мэрия, строительство, Бишкек, жилмассив
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