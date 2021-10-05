Цифры и факты: День учителя

Ежегодно 5 октября во многих странах мира отмечается День учителя, который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя. Празднование этого дня стало символом уважения и признательности учителям мира за тот вклад, который они вносят в воспитание и образование подрастающего поколения.

По данным национального статистического комитета, в 2020 году в сфере образования было занято более девяти процентов от общей численности занятого населения республики.

В настоящее время в Кыргызстане функционирует более четырех тысяч организаций дошкольного, общеобразовательного, начального, среднего и высшего профессионального образования, в которых более 113 тысяч педагогов обеспечивают воспитание и обучение 1,9 миллионам воспитанников, учащихся и студентов.

Одной из самых распространенных и востребованных профессий является профессия педагога, среди которых значительную часть составляют школьные учителя.

В этом году слова благодарности в свой профессиональный праздник услышат более 82 тысяч учителей общеобразовательных школ, из них в городских поселениях - 24 тысячи учителей, в сельской местности - около 58 тысяч учителей.

На начало 2020/2021 учебного года в республике действовало 2 296 дневных общеобразовательных организаций.

Профессия учителя традиционно считается женской. Процент женщин-учителей в школах гораздо выше, нежели учителей-мужчин. Из общего числа преподавателей общеобразовательных школ более 85 процентов составляют женщины, восемь процентов из которых занимают должность директора и заместителя директора.

Профессиональный уровень педагогического состава достаточно высок. Так, на начало 2020/2021 учебного года из общего числа учителей более 87 процентов имели высшее образование.

Уровень загруженности учителей в школах остается высоким. На одного учителя в общеобразовательных организациях приходится в среднем 16 учеников. При этом, загруженность учителей городских и сельских школ существенно отличается. Если в городских школах на одного учителя приходится в среднем 20 учеников, то в сельских школах - в среднем 15 учеников.

Каждый шестой студент в высших профессиональных учебных заведениях республики выбрал профессию педагога. В 2020/2021 учебном году всеми высшими образовательными организациями республики выпущено около 6 тысяч будущих педагогических работников.