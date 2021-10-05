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Проверяющие не нашли запрещенных продуктов в столовой школы № 29

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке провели проверку в столовой школы № 29. Ранее очевидцы зафиксировали на видео в школьном буфете множество запрещенных к продаже продуктов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, после публикации видео сотрудники столичного управления образования, центра санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека и центра образования Первомайского района выехали в школу.

"На момент проверки специалистами запрещенных продуктов к реализации в школьной столовой выявлено не было, о чем составлен акт санитарно-эпидемиологического обследования. Специалистами проведен осмотр стола дополнительного питания "продукция, предназначенная для реализации", на всю продукцию имеются сертификаты соответствия. В качестве профилактики проведена беседа по недопущению к реализации запрещенных продуктов и повторно ознакомлены с данным перечнем. Данный вопрос будет находится на контроле ответственных служб, в случае обнаружения фактов будут приниматься меры в соответствии с законодательством КР", - говорится в итоговом сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/407441
Теги:
мэрия, образование, питание, школа, Бишкек
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