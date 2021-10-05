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Открытое медицинское сообщество помогло более 1600 паллиативным пациентам

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- Айжан Мамбеталиева
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Открытое медицинское сообщество помогло более 1600 паллиативным пациентам в Кыргызстане, России, Турции, Европе и Америке

Согласно недавно представленному отчету ОО "Открытое медицинское сообщество", более 400 пациентов в Бишкеке и Оше получили услуги паллиативной помощи на дому, 86 процентов из них - онкологические пациенты. По "Горячей линии" команды паллиативной помощи также проводили квалифицированную медицинскую, психологическую и социальную поддержку. В итоге, почти за год было принято 1228 обращений из всех областей Кыргызстана, а также России, Германии, Люксембурга, Турции и США. Русскоговорящие пациенты из зарубежья обращались в службу, узнав о ней из социальных сетей или от родственников, живущих в Кыргызстане. Консультации, назначения и ведение пациентов онлайн получили 522 пациента.

С августа прошлого года по июль 2021 года ОО "Открытое медицинское сообщество" при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" запустило проект по расширению доступа к паллиативной помощи на дому и обучению врачей, медсестер, родственников и волонтеров основам паллиативной помощи в условиях пандемии коронавируса.

Ежегодно в Кыргызстане в паллиативной помощи нуждаются 20000 человек. Однако, в настоящее время по стране работают лишь три мобильных команды по оказанию внебольничной паллиативной помощи - две в Бишкеке и одна в Оше. Команды состоят из врачей, медсестер, социального работника и волонтеров. В среднем по стране около 350 пациентов в год получают поддержку.

Паллиативная помощь - это подход улучшения качества жизни людей на последней стадии неизлечимого заболевания. Впервые в Кыргызстане проект по оказанию внебольничной паллиативной помощи запустили в 2013 году ОО "Открытое медицинское сообщество" при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан".

В последние годы, этому направлению стали уделять больше внимания, так как количество пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, неуклонно растет из года в год. Это связано с поздней диагностикой злокачественных и не злокачественных заболеваний, особенно в период COVID-19. 

Врачи проекта открытого медицинского сообщества помогали пациентам в обезболивание и купировании симптомов заболевания, назначении доз опиоидных анальгетиков и других вопросах. Помощь и поддержка пациентам в решении их социальных проблем оказывалась социальным работником в виде оформления пенсии по инвалидности, организации помощи по дому, а также в сотрудничестве с волонтерами Красного полумесяца в Кыргызстане в виде продуктовых наборов и ваучеров на медикаменты, так как 29 процентов пациентов находились за чертой бедности.

Основными проблемами, с которыми сталкиваются пациенты, обратившиеся в проект, отметили отсутствие услуг паллиативной помощи в регионах Кыргызстана, географические барьеры в получении опиоидных анальгетиков и недоступность медико-социальной экспертизы. По этой причине, обучение врачей в регионах было очень востребовано и актуально. Медицинские работники выразили большую заинтересованность в практических тренингах, которые проводились онлайн и офлайн в Нарыне, Таласе и Баткене. Всего было обучено 159 врачей, 18 клинических ординаторов и 62 медсестры.

Оказание внебольничной паллиативной помощи является наиболее комфортной для пациентов и экономически обоснованной. По данным проведенного в 2017 году исследования, паллиативная помощь на дому в среднем в три раза дешевле, чем лечение таких пациентов в стационаре.


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URL: https://www.vb.kg/407444
Теги:
лекарства, медицина, больница, медики, стационар
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