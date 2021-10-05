СМИ нашли в даркнете объявление о продаже данных пользователей Facebook

СМИ нашли в даркнете объявление о продаже данных 1,5 миллиарда пользователей Facebook

В даркнете на одном из форумов, посвященном хакерским атакам, появилось объявление о продаже персональных данных 1,5 миллиарда пользователей социальной сети Facebook, пишет Privacy Affairs.

Издание подчеркивает, что предполагаемая утечка не имеет отношения к глобальному сбою в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, произошедшему в понедельник, поскольку объявление в даркнете было опубликовано еще 22 сентября.

Набор данных, которые, предположительно, заполучили хакеры, включает: имя, адрес электронной почты, номер телефона, местоположение, пол и идентификатор пользователя. Взломщики утверждают, что продаваемые данные датированы 2021 годом.

Privacy Affairs отмечает, что данные похожи на настоящие, однако некоторые потенциальные покупатели утверждают, что продавец их обманул и не передал данные после оплаты. Это ставит под вопрос масштабы и сам факт утечки данных.

Если утверждение о взломе подтвердится, то данная утечка станет одной из самых масштабных в истории Facebook.