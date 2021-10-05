Погода
$ 84.70 - 84.91
€ 97.70 - 99.00

СМИ нашли в даркнете объявление о продаже данных пользователей Facebook

171  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

СМИ нашли в даркнете объявление о продаже данных 1,5 миллиарда пользователей Facebook

В даркнете на одном из форумов, посвященном хакерским атакам, появилось объявление о продаже персональных данных 1,5 миллиарда пользователей социальной сети Facebook, пишет Privacy Affairs.

Издание подчеркивает, что предполагаемая утечка не имеет отношения к глобальному сбою в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, произошедшему в понедельник, поскольку объявление в даркнете было опубликовано еще 22 сентября.

Набор данных, которые, предположительно, заполучили хакеры, включает: имя, адрес электронной почты, номер телефона, местоположение, пол и идентификатор пользователя. Взломщики утверждают, что продаваемые данные датированы 2021 годом.

Privacy Affairs отмечает, что данные похожи на настоящие, однако некоторые потенциальные покупатели утверждают, что продавец их обманул и не передал данные после оплаты. Это ставит под вопрос масштабы и сам факт утечки данных.

Если утверждение о взломе подтвердится, то данная утечка станет одной из самых масштабных в истории Facebook.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407445
Теги:
Facebook, СМИ, мировая пресса
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  