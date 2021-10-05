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Онкобольные в терминальной стадии имеют право на приобретение морфина

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- Айжан Мамбеталиева
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Об этом напоминает ФОМС: онкологические больные в терминальной стадии имеют право на приобретение морфина в рамках программы государственных гарантий.

Фонд ОМС напоминает, что больным с онкологическими заболеваниями в терминальной стадии предоставляется право на выписку обезболивающих лекарств, в частности морфина (международное непатентованное наименование - Morphinum hydrochloridum) в инъекционной и таблетированной форме в рамках программы государственных гарантий.

При наличии финансовых средств в центрах семейной медицины/группах семейных врачей в отчетном периоде, нормы выписки лекарственных средств могут быть увеличены до двух раз.

Важным условием для получения морфина является, наличие приписки в центре семейной медицины (ЦСМ) по месту жительства. Также допускается предъявление документа, подтверждающего личность пациента без персонификации. Льготы предоставляются в размере 100 процентов установленной базисной цены лекарственного средства ("Справочник лекарственных средств, возмещаемых по дополнительной программе ОМС и программе государственных гарантий").

Также напоминают, что открыт телеграмм чат-бот для всех, кто нуждается в консультации врача по паллиативной помощи.

Морфин - рецептурный опиоидный препарат, включенный в протоколы лечения в Кыргызстане и назначается для обезболивания паллиативных пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/407447
Теги:
лекарства, Бишкек, ФОМС, ЦСМ
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