Ученые выяснили, почему вакцина против COVID-19 действует не всегда

Результаты исследования голландских ученых показали, что иммунная система каждого человека так же уникальна, как и его отпечатки пальцев. Этим авторы объясняют тот факт, что одна и та же инфекция переносится всеми по-разному, а также то, почему одних людей вакцина защищает от заражения, а других нет. Статья опубликована в журнале Cell Systems, сообщают "РИА Новости"

Исследователи из Утрехтского университета во главе с профессором Альбертом Хеком с помощью методов биомолекулярной масс-спектрометрии измерили профили антител примерно у ста человек, включая пациентов с коронавирусной инфекцией и людей, получивших различные вакцины против COVID-19.

Результаты показали, что набор антител и их концентрация у каждого человека меняются уникальным образом во время болезни или после вакцинации. Даже у двух человек, получивших одновременно одну и ту же дозу вакцины, формируется разный профиль антител.

"Иммунная система у всех разная. Наши тесты на антитела показали, что все по-разному реагируют на вакцинацию. Организм некоторых людей создает очень эффективный иммунный ответ, в то время как другим это не удается", - пишут авторы статьи.

До сих пор ученые не знали, сколько различных антител может находиться одновременно в крови человека. Предполагали, что речь идет о нескольких миллиардах. Авторы исследования выяснили, что у большинства людей, больных или здоровых, в каждый конкретный момент времени в крови присутствует от нескольких десятков до нескольких сотен различных антител в высоких концентрациях, при этом профиль антител каждого человека абсолютно уникален.

Этим, по мнению ученых, можно объяснить тот факт, почему одни люди, заразившись коронавирусом, умирают, а другие переносят заболевание в легкой форме, а также то, почему некоторые заболевают COVID-19 повторно или после полного курса вакцинации.

Низкие уровни антител после вакцинации говорят не о том, что вакцина неэффективная, а о том, что иммунная система у данного конкретного человека реагирует на вакцину хуже, чем у других. По той же причине у некоторых людей уровень антител может значительно снижаться со временем, и такие люди быстро становятся снова восприимчивыми к вирусу, считают ученые.

Исследователи установили, что у одного человека из ста после вакцинации антитела не вырабатываются совсем. А это значит, что, если даже все взрослое население такой страны, как Великобритания, будет полностью вакцинировано, полмиллиона человек все равно не будут защищены от инфекции и даже не узнают об этом.

Для решения этой проблемы авторы предлагают как можно скорее ввести процедуру массового тестирования на антитела.