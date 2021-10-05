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В Бишкеке презентавали программу сотрудничества Кыргызстана и Швейцарии

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- Айжан Мамбеталиева
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В Министерстве иностранных дел состоялась презентация программы сотрудничества Кыргызстана и Швейцарии на 2022-2025 годы.

На мероприятии председательствовали первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Нуран Ниязалиев и Чрезвычайный и Полномочный посол Швейцарской Конфедерации в Кыргызстане Оливье Банргертер.

Швейцарская сторона рассказала представителям государственных органов страны об итогах реализации стратегии сотрудничества между двумя государствами за период 2017-2021 годы, а также основных направлениях новой программы сотрудничества на период до 2025 года, которая включает в себя проекты в сфере инклюзивного и устойчивого экономического развития, государственного управления и предоставления услуг, изменения климата и водных ресурсов.

В частности, планируется улучшение доступа малого и среднего бизнеса к инвестициям, бизнес-услугам, технологиям, поддержки женского предпринимательства и развития навыков для молодежи, продвижение экспорта с акцентом на устойчивый агробизнес, туризм, швейную отрасль. Особое внимание будет уделено финансированию пилотных бассейновых планов с упором на инфраструктуру питьевой воды, сточных вод, ирригации, а также климатоустойчивое планирование в городах.

Со своей стороны, Нуран Ниязалиев выразил благодарность правительству Швейцарии за оказываемую поддержку нашей стране подчеркнув важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной сферах и достижении целей устойчивого развития. Он отметил необходимость соответствия программы сотрудничества Кыргызстана и Швейцарии на 2022-2025 годы. Целям и задачам принятых в последнее время указов президента Кыргызстана и стратегических документов кабинета министров Нуран Ниязалиев также предложил проводить регулярный мониторинг реализации программы сотрудничества двух стран в целях оценки ее имплементации и необходимой корректировки.


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URL: https://www.vb.kg/407454
Теги:
МИД, Швейцария, сотрудничество, Кыргызстан
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