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МВД поздравляет оперативников с профессиональным праздником

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 5 октября, сотрудники службы криминальной милиции МВД отмечают профессиональный праздник – 103 годовщину со дня образования уголовного розыска. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"В центральном аппарате МВД состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие заместитель министра внутренних дел полковник милиции Нурбек Абдиев, сотрудники службы криминальной милиции и ветераны.

Уголовный розыск – одно из крупнейших и важных подразделений МВД. Служба оперативников связана с постоянным риском и самоотверженностью. Больше чем за век, оперативники раскрыли ни один десяток тысяч преступлений, проявляя при этом примеры профессионализма, а подчас и героизма.

История возникновения первых подразделений уголовного розыска в нашем государстве, берет свое начало в 1918 году, когда на территории Семиреченской области создаются два отделения уголовного розыска Верненский и Пишпекский. Главные задачи, стоявшие перед оперативниками того времени - борьба со скотокрадством, спекуляцией продуктами питания, преступлениями на бытовой почве. На места преступления сотрудники уголовного розыска выезжали на лошадях, а штат был весьма малочисленный.

Замглавы МВД поздравил коллектив службы криминальной милиции с профессиональным праздником, пожелал сотрудникам и их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в службе, долгих лет работы на благо служения народу и закону.

"Сегодня мы поздравляем тех, чьим предназначением является служение закону. Борьба с преступностью – дело смелых и решительных, сильных телом и духом, самоотверженных и порядочных людей. На протяжении долгих лет своей истории оперативники вносят решающий вклад в дело борьбы с преступностью и охраны правопорядка" - сказал Нурбек Абдиев.

В заключение праздничного собрания, сотрудники подразделений службы криминальной милиции проявившие высокий профессионализм, мужество и показавшие наиболее высокие результаты в оперативно-служебной деятельности, поощрены ведомственными наградами".


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URL: https://www.vb.kg/407456
Теги:
МВД, праздник, Кыргызстан
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