Microsoft выпустила новую Windows

Американская компания Microsoft на день раньше запланированного срока выпустила новую операционную систему Windows 11. Выход новой версии ОС должен был состояться 5 октября по времени США, но она стала доступна для пользователей уже 4 октября, пишет The Verge.

Те, кто недавно приобрел компьютеры с установленной на них Windows 10, могут бесплатно обновить операционную систему до следующей версии. Другие пользователи получат предложение обновить программное обеспечение постепенно, при условии, что их компьютеры отвечают минимальным системным требованиям.

В Microsoft ожидают, что пользователи устройств с Windows 10 смогут перейти на новую версию ОС к середине 2022 года.

Компания анонсировала выпуск новой версии Windows в конце августа. Среди ее основных черт Microsoft назвала новый дизайн; интеграцию чата Microsoft Teams в панель задач; больше возможностей для работы в облаке; новый магазин приложений Microsoft Store (туда планируют интегрировать приложения для мобильной операционной системы Android) и оптимизацию системы для работы с сенсорными экранами и голосовым вводом.

Презентация Windows 11 прошла в июле. В компании заявили, что это "самая защищенная" операционная система семейства, которая работает быстрее предыдущей версии в большинстве задач. Размер обновлений для ОС уменьшится на 40%, а ее эффективность вырастет за счет улучшений работы с задачами в фоновом режиме, сообщила Microsoft.

Windows 10 вышла в 2015 году, ежегодно для нее выходили по два обновления.

Источник: rbc.ru