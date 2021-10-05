В Минэкономфине обсудили вопросы экономического сотрудничества с Кореей

В Министерстве экономики и финансов КР состоялась встреча заместителя министра экономики и финансов КР Руслана Татикова с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Корея в Кыргызстане Ли Вонджэ. Об этом редакции VB.KG сообщили в посольстве Республики Корея в Кыргызстане.

На встрече Руслан Татиков отметил, что министерство придает большое значение развитию и активизации взаимодействия с Республикой Корея в таких сферах, как торговля, инвестиции, образование, промышленность, экология и т.д.

Замминистра рассказал о подготовке к проведению четвертого заседания кыргызско-корейской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, запланированного на 15 октября в Бишкеке.

Посол Ли Вонджэ отметил готовность корейской стороны к тесному сотрудничеству в сфере здравоохранения, цифровизации, экологии.

Посол выразил заинтересованность в реализации проектов КР в сфере экологии и охраны окружающей среды, поскольку в 2020 году Республика Корея выступила с двумя крупными инициативами в области климатической политики: "Корейский новый курс" и "Стратегия Республики Корея по достижению углеродной нейтральности".

Участники встречи выразили надежду, что конструктивные подходы сторон к решению всех вопросов двустороннего сотрудничества позволят найти взаимоприемлемые решения по всем ключевым направлениям на основе дружбы и взаимопонимания. Тем более, как сообщалось ранее, Кыргызстан был включен правительством Республики Корея в число приоритетных стран по всестороннему сотрудничеству наших стран в разных сферах на ближайшие пять лет. Корейские инвесторы уже заинтересовались перспективами работы с Кыргызстаном.