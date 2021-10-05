Врачам республиканского центра психического здоровья объявлен выговор

В аппарат омбудсмена обратилась заявительница С.М. в интересах гражданки Г.Е. 1928 года рождения, которой психиатрами РЦПЗ было проведено медицинское психиатрическое освидетельствование без согласия со стороны Г.Е.

На основании данного заявления сотрудниками профильной службы института акыйкатчы было направлено обращение в РЦПЗ с просьбой предоставить подробную информацию по данному факту.

Вчера, 04 октября, из РЦПЗ пришел ответ, в котором сообщается, что приказом РЦПЗ от 09.09.2021 года была создана комиссия для проведения служебного расследования. В рамках данного расследования было подтверждено, что гражданка Г.Е. не давала согласия на проведения освидетельствования ее психического здоровья. Также было установлено, вопрос о постановке Г.Е. на учет для дальнейшего диспансерного наблюдения не поднимался и врачи-психиатры не давали рекомендаций о том, что Г.Е. нуждается в диспансерном учете.

По итогам работы комиссии, за допущенные нарушения требований закона "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" (освидетельствование без согласия), врачам-психиатрам, проводившим освидетельствование гражданки Г.Е., объявлен выговор.