Школьники и студенты КР смогут поучаствовать в российских олимпиадах

В РФ стартовала интерактивная олимпиада "Россия в электронном мире". К участию в ней приглашаются старшеклассники и студенты колледжей из России и других стран.

Конкурс проводится Президентской библиотекой имени Бориса Ельцина и уже стал традиционным, отмечают организаторы. В рамках него больше десяти лет подряд школьники и студенты получают возможность проверить уровень своих знаний по трём предметам: российская история, русский язык и обществознание.

Участники могут выбрать одно, два или все три направления. Первый, отборочный тур начался 20 сентября и продлится до 30 ноября. Те, кто наберёт наибольшее количество баллов, пройдут во второй отборочный тур. Его победителей ждёт встреча в финале. Конкурсантов соберут на площадках электронных читальных залов, которые открыты не только во всех регионах России, но и в трёх десятках других стран. Третий тур завершится 17 марта.

Главная задача турнира, как заявлено, заключается в том, чтобы направить учащихся к источникам по истории России, теории и практике российской государственности.

Для иностранных школьников старше 14 лет и студентов олимпиада проводится по предмету "Русский язык как иностранный". Она включает два обязательных этапа. 1 октября 2020 года начался первый отборочный этап, который будет проходить по в заочной форме с применением системы дистанционного тестирования по 21 января 2022 года. Второй – заключительный – состоится в очной форме на базе Президентской библиотеки имени Ельцина, ее Резервного центра в Москве и филиала в Тюмени, а также на зарубежных площадках (по договоренности) в период с 28 марта по 1 апреля 2022 года.

Задания отборочного этапа олимпиады предполагают три уровня оценивания владения русским языком - элементарный уровень, базовый и первый сертификационный.

Президентская библиотека, как сообщается, проводит большую работу по поддержке призёров и победителей олимпиады, лучшие участники получают преимущества при поступлении в вузы России.

В 2019–2020 учебном году в олимпиаде "Россия в электронном мире"приняли участие более 6 тысяч человек из 77 регионов России и более чем 30 стран Европы, Азии и Африки.