Прииссыккулье привлекает археологов из стран СНГ

"Археологические памятники как феномен культуры. Новые форматы музеев для презентации археологического наследия" - Международная летняя археологическая школа под таким названием завершилась в Кыргызстане. Она действовала в последней декаде сентября при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ и получила высокую оценку ее участников.

Среди них, как сообщили в МФГС, были археологи, геологи, этнологи, музееведы, искусствоведы, культурологи из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. В том числе - специалисты Института истории НАН Беларуси, музееев-заповедников Казахстана (Улытау и Бозок), Института археологии имени А.Маргулана, Сарыаркинского археологического института Карагандинского университета, Института истории НАН КР, Центра кочевой культуры имени Курманджан Датки (Кыргызстан), Института археологии РАН, Государственного исторического музея (Москва), Российского этнографического музея, Музея-заповедника "Томская писаница", Российского государственного гуманитарного университета, Санкт-Петербургского института культуры, Кемеровского государственного института культуры, Кемеровского государственного университета и другие.

Занятия школы проходили в интерактивном формате. И включали полевые семинары на археологических объектах, посещение музеев Иссык-Кульской области, разработку практических мероприятий и рекомендаций в области культурного менеджмента памятников.

Исследователи отметили уникальность Иссык-Кульского региона, его "непрерывной репрезентативности археологических памятников, раскрывающих процессы формирования кочевой цивилизации, ее контактов с оседлыми культурами региона и, через Великий Шелковый путь, истории гросскультурных коммуникаций".

При этом было подчеркнуто, что самой сложной остается проблема сохранения археологических памятников, поскольку они подвергаются как естественным, так и антропогенным факторам разрушения. Коллеги обсудили необходимые действия на этом направлении, обменялись опытом решения возникающих задач подготовки требуемых кадров. Такое сотрудничество решено продолжить.

Напомним, что в минувшие месяцы в Кыргызстане работал еще ряд международных экспедиций, в которых участвовали, в том числе, специалисты из России. Так, объектами совместного изучения археологов Кыргызской Республики и Республики Татарстан стали средневековые города Чуйской долины. А находки российско-кыргызской археологической экспедиции с участием представителей Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, проводившей раскопки на неолитических объектах в Ферганской долине, помогли открыть новые страницы в истории животноводства в Центральной Азии.