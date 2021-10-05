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Сержант ГСИН завоевала золотую медаль на Чемпионате мира по каратэ

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Старший сержант внутренней службы ГСИН Маматсадыкова Айжамал Жанжигитовна завоевала золотую медаль в открытом Чемпионате мира по карате "Золотой кубок мира", прошедшего в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН КР.

За достигнутые спортивные результаты старшего сержанта внутренней службы Маматсакову Айжамал Жанжигитовну Председатель ГСИН при МЮ, генерал-майор внутренней службы Аскат Эгембердиев наградил "Почетной грамотой".

24-летняя Айжамал - одна из ведущих спортсменов национальной сборной Кыргызстана по карате. Она занимается спортом с 3 класса. За это время она выиграла несколько призовых мест. На данный момент у нее черный пояс и 1-й дан.

Она занимается у тренера Утурова Мирлан Тентимишовича.

Айжамал работает в ГСИН с 2018 года. Трудовую деятельность начала в учреждении №53 в Джалал-Абаде, сейчас работает в центральном аппарате ГСИН.

"Я благодарна всем, кто причастен к моей победе: тренеру, семье, руководителям и коллективу. Это наш общий успех", - говорит чемпион.

На сегодняшний день Айжамал усердно готовится мировому чемпионату который пройдут в Турции. Желаем огромной удачи!", говорится в сообщении ГСИН.


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URL: https://www.vb.kg/407471
Теги:
ГСИН, каратэ, Кыргызстан
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