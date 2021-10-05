Погода
$ 84.70 - 84.91
€ 97.70 - 99.00

В Бишкеке открыты точки реализации угля

189  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Для удобства бишкекчан в столице открыты стационарные точки по реализации твердого топлива (угля), а также работают угольные базы.

В городе Бишкек действуют шесть топливных баз и семь стационарных пунктов. Скоро откроется порядка 35 стационарных пунктов в жилых массивах города.

В Ленинском районе расположено четыре топливные базы:

- ОсОО "Ак-Жол" (ул. Мурманская №1а);

- ОсОО "Торг-Синтез" "Кара-Жыра" (ул. Мурманская №59а);

- ОсОО "Береке" (ул. Мурманская №259);

- ОсОО "Беш-Сары" (ул. Мурманская №186).

В Октябрьском районе:

- ОсОО "Торг-Синтез" (жилмассив "Токольдош", на станции "Аламедин").

В Свердловском районе:

- ОсОО "Восход и К" (ул. Достоевского №1).

А действующие стационарные точки в Ленинском районе расположены:

- ул. Пушкина №182;

- ул. Гагарина №67;

- переулок Баррикадный №2.

В Свердловском районе:

- жилой массив "Учкун";

- пересечение улиц Саадаева и Орозбекова;

- жилой массив "Келечек";

- жилой массив "Ак-Бата".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407473
Теги:
мэрия, уголь, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  