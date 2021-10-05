В Бишкеке открыты точки реализации угля

Для удобства бишкекчан в столице открыты стационарные точки по реализации твердого топлива (угля), а также работают угольные базы.
В городе Бишкек действуют шесть топливных баз и семь стационарных пунктов. Скоро откроется порядка 35 стационарных пунктов в жилых массивах города.
В Ленинском районе расположено четыре топливные базы:
- ОсОО "Ак-Жол" (ул. Мурманская №1а);
- ОсОО "Торг-Синтез" "Кара-Жыра" (ул. Мурманская №59а);
- ОсОО "Береке" (ул. Мурманская №259);
- ОсОО "Беш-Сары" (ул. Мурманская №186).
В Октябрьском районе:
- ОсОО "Торг-Синтез" (жилмассив "Токольдош", на станции "Аламедин").
В Свердловском районе:
- ОсОО "Восход и К" (ул. Достоевского №1).
А действующие стационарные точки в Ленинском районе расположены:
- ул. Пушкина №182;
- ул. Гагарина №67;
- переулок Баррикадный №2.
В Свердловском районе:
- жилой массив "Учкун";
- пересечение улиц Саадаева и Орозбекова;
- жилой массив "Келечек";
- жилой массив "Ак-Бата".