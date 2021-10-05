В Бишкеке открыты точки реализации угля

Для удобства бишкекчан в столице открыты стационарные точки по реализации твердого топлива (угля), а также работают угольные базы.

В городе Бишкек действуют шесть топливных баз и семь стационарных пунктов. Скоро откроется порядка 35 стационарных пунктов в жилых массивах города.

В Ленинском районе расположено четыре топливные базы:

- ОсОО "Ак-Жол" (ул. Мурманская №1а);

- ОсОО "Торг-Синтез" "Кара-Жыра" (ул. Мурманская №59а);

- ОсОО "Береке" (ул. Мурманская №259);

- ОсОО "Беш-Сары" (ул. Мурманская №186).

В Октябрьском районе:

- ОсОО "Торг-Синтез" (жилмассив "Токольдош", на станции "Аламедин").

В Свердловском районе:

- ОсОО "Восход и К" (ул. Достоевского №1).

А действующие стационарные точки в Ленинском районе расположены:

- ул. Пушкина №182;

- ул. Гагарина №67;

- переулок Баррикадный №2.

В Свердловском районе:

- жилой массив "Учкун";

- пересечение улиц Саадаева и Орозбекова;

- жилой массив "Келечек";

- жилой массив "Ак-Бата".