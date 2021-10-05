В РУз серьезно ужесточили наказание за сопротивление представителю власти

В Узбекистане серьезно ужесточили наказание за сопротивление представителю власти. Теперь за это можно отправиться в тюрьму на 3 года, сообщают СМИ.

Это предусмотрено законом "О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности", которые накануне подписал Шавкат Мирзиёев.

Теперь согласно обновленной статье 219 Уголовного кодекса за оказание сопротивления представителю власти, исполняющему служебные обязанности, или лицу, выполняющему гражданский долг, можно получить:

штраф от пятидесяти до ста базовых расчетных величин (ранее – до 50 БРВ)

обязательные общественные работы до трехсот шестидесяти часов либо исправительные работы до трех лет

ограничение свободы от одного года до трех лет (ранее – до одного года)

лишение свободы от одного года до трех лет (ранее – до одного года).

Изменения также внесены в Административный кодекс. Теперь, согласно статье 194, невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел наказывается штрафом от 1 до 12 базовых расчетных величин (ранее – до 2 БРВ), повторное подобное нарушение – от 12 до 15 базовых расчетных величин (ранее – от 2 до 3 БРВ) или административным арестом до пятнадцати суток.