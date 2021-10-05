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В Иссык-Кульской области открылись дополнительные центры госуслуг

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- Наталья Крайнова
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В Караколе и четырех районах Иссык-Кульской области на базе отделений внутренних дел открыты центры по предоставлению госуслуг по принципу "Единого окна". Об этом сообщает пресс-служба Иссык-Кульского района.

Такие центры открылись в Караколе, а также в зданиях ОВД Тонского, Иссык-Кульского, Джети-Огузского районов и в Балыкчи.

Жителям этих районов больше нет необходимости для получения соответствующих справок приезжать в Каракол.

Новый формат обслуживания граждан по принципу "Единого окна" запущен в целях оптимизации системы предоставления и повышения качества государственных услуг, упрощения доступа к ним граждан, сокращения сроков оказания услуг, количества процедур

Через "Единое окно" можно получить справки о наличии либо отсутствии у гражданина судимости на территории Кыргызстана, разрешения на перевозку опасных грузов автомобильным транспортом. Кроме того, здесь будут принимать и выдавать документы для получения лицензий и разрешений на оборот гражданского и служебного оружия, опасных взрывчатых материалов и пиротехнических изделий.


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URL: https://www.vb.kg/407479
Теги:
Балыкчы, Иссык-Кульская область, Каракол, Документ, МВД
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