В Венгрии открыли посольство Кыргызстана

Вчера, 4 октября, в рамках официального визита министра иностранных дел Руслана Казакбаева в Венгрию состоялась официальная церемония открытия посольства Кыргызстана в Венгрии.

В церемонии открытия посольства приняли участие министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, представители представительства ССТГ в Венгрии, почетный консул КР в Венгрии Эндре Эрдош, а также граждане Кыргызстана, обучающиеся в вузах Венгрии.

В ходе церемонии открытия посольства Руслан Казакбаев выразил благодарность венгерской стороне и министру внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто за поддержку и оказанную помощь в вопросе открытия посольства.

Открытие посольства в Венгрии является историческим событием в развитии двусторонних отношений Кыргызстана и Венгрии, и стало результатом успешной и кропотливой работы обеих сторон.