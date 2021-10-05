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Сотрудники СБНОН МВД задержали наркоторговцев

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- Айжан Мамбеталиева
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Во время проведения оперативно-следственных действий с целью установления лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков на территории Жалал-Абадской области, поступила информация о том, что гражданин "Б" занимается сбытом наркотических средств.

Вышеуказанная информация зарегистрирована по ст.267 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) уголовного кодекса КР.

В рамках досудебного производства, сотрудниками СБНОН МВД КР совместно с сотрудниками УВД Жалал-Абадской области при проведении специальных следственных действии - "контрольная закупка", куплено наркотическое вещество "марихуана" весом один килограмм 600 грамм и "гашиш" весом 25 граммов.

Личность гражданина "Б" установлена - житель села Атай, Тогуз-Торойского района, Жалал-Абадской области, М.Б 1976 г.р.

23 сентября этого года при проведении следственных действий в Джал-Абадской области, М.Б. и его поддельник гр. М.Н., задержаны. При личном досмотре у них обнаружено и изъято наркотическое вещество. Согласно заключению экспертизы - "гашиш" 2 килограмма 830 граммов и "марихуана" 1 килограмм 600 грамм. Общий вес изъятых веществ 4 килограмма 43 грамма.

Задержанные, согласно статье 98 УПК КР, водворены в ИВС Сузакского РОВД. В настоящее время ведется досудебное расследование, продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/407481
Теги:
задержание, наркотики, МВД
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