Миграцией и соцзащитой в ЕЭК займется Алтынай Омурбекова

Директором департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии назначена Алтынай Омурбекова. Об этом проинформировали в ЕЭК.

Как сообщается, Алтынай Омурбекова окончила исторический и юридический факультеты Кыргызского государственного университета, занималась предпринимательской деятельностью, работала юристом управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество Аламудунского района Бишкека.

В 2010-2011 и в 2015-2018 годах была депутатом Жогорку Кенеша, соответственно заместителем председателя Комитета по здравоохранению, социальной политике, труду и миграции ЖК и заместитель торага ЖК.

В 2018 - 2020 годы занимала пост вице-премьер-министра правительства Кыргызской Республики.

1 октября 2021 года Алтынай Омурбекова назначена на должность директора департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК.

Сегодня Евразийская экономическая комиссия, реализуя положения Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года в части, касающейся трудовой миграции, планирует проработать вопрос необходимости последовательного сближения в ЕАЭС квалификаций специалистов различных видов профессиональной деятельности. Это, как отмечается, позитивно скажется на предпринимательской деятельности, так как упростит наем высококвалифицированных специалистов из союзных стран.

1 июля текущего года в рамках ЕАЭС был запущен проект "Работа без границ" Пользователям одноименной унифицированной системы (соискателям вакансий и работодателям) предоставляется возможность выбора одного или нескольких государств Союза для поиска работы или подбора персонала, получить доступ к необходимой информации в национальных информационных системах, интерактивно взаимодействовать с соискателем и работодателем. Ожидается, что в течение года число пользователей достигнет не менее 500 тысяч, и будет порядка миллиона обращений.

Также недавно вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран, входящих в ЕАЭС. Оно определяет порядок и механизм экспорта пенсии из одной страны Союза в другую, предусматривает суммирование стажа работы в государствах ЕАЭС для определения права на пенсию. Кроме того, урегулирован вопрос медицинского освидетельствования трудящегося, в том числе заочного медицинского освидетельствования при назначении пенсии по инвалидности. Также закреплены переходные положения, которые определяют порядок назначения и выплаты пенсии за периоды работы до и после вступления в силу соглашения.