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Пять производителей детской одежды приняли участие в выставке СJF в Москве

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- Айжан Мамбеталиева
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Пять производителей детской одежды из Кыргызстана приняли участие в 26-й международной выставке "Детская и юношеская мода. Одежда для будущих мам" - "CJF - 2021. Осень", которая прошла в городе Москве.

Выставка является значимым событием в мире детской моды, собирая профессионалов индустрии детской моды из более двух десятков стран мира.

Участниками выставки стали свыше 300 компаний из более 20 стран мира, в том числе ведущие зарубежные и отечественные производители и поставщики детской одежды, обуви, аксессуаров, школьной формы, а также одежды для будущих мам.

Кыргызстанские предприятия "Светланка мода", "Modniki", "Irish.Ko", "Selina Style", "Мисс Стильняшка", представили широкий ассортимент детской одежды.

Данная выставка служит эффективной площадкой для встречи кыргызстанских производителей с представителями розничных сетей, а также для заключения новых контрактов.

Как отметила участница выставки Татьяна Маханькова, отечественные предприятия получили хорошую возможность изучения конъюнктуры российского рынка, ассортимента, отраслевых технологий и конкурентной среды.

"Мы являемся постоянными участниками выставки с 2016 года. После перерыва работы выставки в 2020 году было заметно, что все соскучились по живому общению и встречам. Выставка была меньше по количеству участников, но число посетителей соответствовало осеннему сезону. Поэтому к нам подходили много новых клиентов, которые раньше до нас не успевали дойти или не знали о нашем присутствии, т.к. большинство из них планируют встречи с проверенными партнёрами. Новые клиенты были приятно удивлены нашими моделями, качеством и ценой. Мы получили предзаказы от наших постоянных клиентов и несколько от новых. Также мы ожидаем заказов после рассылки наших предложений. Так как у нас сезонный товар, я считаю это хорошим результатом", - сказала она.

Участие кыргызстанских компаний было организовано при поддержке глобальной текстильной и швейной программы (GTEX) в Кыргызстане, реализуемой международным торговым центром (ITC) и финансируемой правительством Швейцарии.


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URL: https://www.vb.kg/407485
Теги:
выставка, дети, Россия, Москва
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