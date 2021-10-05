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В ОДКБ проработали задачи нормализации обстановки в ЦА

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- Евгений Денисенко
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В Центре кризисного реагирования ОДКБ в Москве подготовлены предложения по нормализации обстановки в Центральноазиатском регионе с учетом ситуации в Афганистане. Такие усилия предприняты в рамках заключительного этапа совместной деловой игры Секретариата, Объединенного штаба, национальных органов государств – членов ОДКБ.

Игра организована с использованием закрытой видеоконференцсвязи, под общим руководством Генерального секретаря ОДКБ. И предусмотрена планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год.

На первом этапе игры, как рассказал пресс-секретарь этой организации Владимир Зайнетдинов, были развернуты функциональные группы Центра кризисного реагирования и оперативные группы пунктов управления национальных органов стран ОДКБ.

По выводам из сложившейся военно-политической и военно-стратегической обстановки в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности проведены консультации с руководством условного государства – члена ОДКБ, на территории которого имеются предпосылки для возникновения кризисной ситуации. Выработаны предложения по первоочередным (совместным) политико-дипломатическим мерам, оказанию необходимой гуманитарной, материально-технической и иной помощи в условиях нарастания угрозы возникновения такой ситуации. По игре эти предложения были рассмотрены в ходе заседаний Советов министров иностранных дел, обороны Комитета секретарей Советов безопасности, а также внеочередной сессии Совета коллективной безопасности (СКБ), "состоявшихся в режиме onлайн".

В соответствии с замыслом проведения второго этапа игры кризисная ситуация в Центральноазиатском регионе "продолжала обостряться". И могла привести к неблагоприятному развитию обстановки, угрожающей безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету условного государства. Президентом страны в ОДКБ направлено обращение об оказании военной и военно-технической помощи.

Во время второго этапа проработан алгоритм действий Секретариата ОДКБ, ее Объединенного штаба, национальных органов стран партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана - по задействованию сил и средств системы коллективной безопасности для урегулирования кризисной ситуации.

Участники игры отработали решения СКБ по оказанию военной и военно-технической помощи, в том числе с привлечением Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и входящих в их состав формирований сил специального назначения.


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URL: https://www.vb.kg/407486
Теги:
Афганистан, ОДКБ
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