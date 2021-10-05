ГКНБ принял участие в антитеррористическом учении государств

Вчера, 4 октября, ГКНБ КР принял участие в совместном антитеррористическом учении (САТУ) компетентных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества "Пабби-Антитеррор-2021".

Учение прошло в Исламской Республике Пакистан при координирующей роли и содействии Исполнительного комитета РАТС ШОС.

Согласованные в рамках единого замысла мероприятия САТУ, в котором приняли участие компетентные органы всех государств-членов ШОС, проводились в несколько этапов. Завершающий этап САТУ прошли в Пакистане на полигоне "Пабби".

В ходе совместного антитеррористического учения, наряду с совершенствованием практических навыков сотрудников специальных антитеррористических подразделений, в режиме реального времени (онлайн) отработаны механизмы информационного обмена между компетентными органами государств-членов ШОС, проверена эффективность использования ранее созданной в рамках деятельности РАТС ШОС защищенной информационно-телекоммуникационной системы связи, возможностей других каналов взаимодействия. Состоялся обмен опытом организации и проведения антитеррористических мероприятий, обсуждены инициативы по дальнейшему совершенствованию сотрудничества в указанной сфере.

Учения, показали высокий уровень взаимодействия между компетентными органами государств-членов ШОС, и что будет способствовать укреплению региональной безопасности, создаст условия для адекватного, своевременного совместного реагирования на возникающие террористические вызовы и угрозы.