Погода
$ 84.70 - 84.91
€ 97.70 - 99.00

ГКНБ принял участие в антитеррористическом учении государств

318  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера, 4 октября, ГКНБ КР принял участие в совместном антитеррористическом учении (САТУ) компетентных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества "Пабби-Антитеррор-2021".

Учение прошло в Исламской Республике Пакистан при координирующей роли и содействии Исполнительного комитета РАТС ШОС.

Согласованные в рамках единого замысла мероприятия САТУ, в котором приняли участие компетентные органы всех государств-членов ШОС, проводились в несколько этапов. Завершающий этап САТУ прошли в Пакистане на полигоне "Пабби".

В ходе совместного антитеррористического учения, наряду с совершенствованием практических навыков сотрудников специальных антитеррористических подразделений, в режиме реального времени (онлайн) отработаны механизмы информационного обмена между компетентными органами государств-членов ШОС, проверена эффективность использования ранее созданной в рамках деятельности РАТС ШОС защищенной информационно-телекоммуникационной системы связи, возможностей других каналов взаимодействия. Состоялся обмен опытом организации и проведения антитеррористических мероприятий, обсуждены инициативы по дальнейшему совершенствованию сотрудничества в указанной сфере.

Учения, показали высокий уровень взаимодействия между компетентными органами государств-членов ШОС, и что будет способствовать укреплению региональной безопасности, создаст условия для адекватного, своевременного совместного реагирования на возникающие террористические вызовы и угрозы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407488
Теги:
ГКНБ, Пакистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  