Биткоин снова перевалил за отметку в 50 тысяч долларов

Биткоин дорожает более чем на 5 процентов и превысил отметку в 50 тысяч долларов впервые с начала сентября, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 15.43 по времени Нур-Султана биткоин дорожает на 5,16 процента, до 50,2 тысячи долларов. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 5,17 процента, до 50,177 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

В начале сентября курс биткоина подскочил из-за новостей вокруг легализации этой криптовалюты в Сальвадоре и увеличения ее запасов в стране до 400 биткоинов (то есть около 20,5 миллиона долларов). 7 сентября биткоин достиг отметки в 52,9 тысячи долларов.

За первый квартал биткоин подорожал вдвое: до 58,7 тысячи долларов с примерно 29 тысяч по состоянию на конец 2020 года. В апреле был достигнут исторический рекорд в 64,85 тысячи долларов.

В мае криптовалюта потеряла треть стоимости: цена биткоина упала до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи, за лето его стоимость поднялась на четверть, до 47 тысяч долларов. В сентябре стоимость биткоина показала снижение примерно на 7 процентов, в первый торговый день октября биткоину удалось отыграть потери прошлого месяца.

Ранее генеральный директор инвестиционной компании Ark Invest Кэти Вуд поделилась прогнозом, что в ближайшие пять лет биткоин вырастет в десять раз и превысит отметку в 500 тысяч долларов.