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"Наша служба..." Оперативники УВД Ленинского района отметили свой праздник

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Сегодня, 5 октября отмечается профессиональный праздник - День работника уголовного розыска Кыргызской Республики. Работа оперативников всегда связана с риском и самоотверженностью, где несение их службы очень часто остается за кадром. Профессия оперуполномоченных уголовного розыска, как и прежде остается одной из самых сложных.

На общем построении личного состава, оперативников поздравил начальник УВД Ленинского района полковник милиции Бакытбек Нарчаев. Он подчеркнул, что в уголовном розыске всегда работают люди, неравнодушные к чужой беде, кого не пугают непростые условия службы, а ненормированный рабочий день становится образом жизни. Кроме этого, пожелал им и их близким крепкого здоровья, добра, благополучия и успехов в благородном деле служения закону, защите прав и интересов граждан. Также, поблагодарив личный состав подразделения за работу, заместители начальника Управления подполковник милиции Талгат Осконалиев, майор милиции Жанара Мусаева и начальник СОБ УВД полковник милиции Муратбек Абдылдаев пожелали сотрудникам здоровья, счастья, крепкого тыла и оперской удачи.

В начале мероприятия Прокуратура Ленинского района поздравила и вручила почетные грамоты лучшим оперативникам УВД.

Также, по традиции в завершение мероприятия лучшие сотрудники оперативных подразделений получили от руководства УВД заслуженные награды: почетные грамоты, нагрудные значки и другие ценные подарки.

Кроме этого, не остались в стороне и ветераны милиции Ленинского района, где в честь праздника начальником УВД были поощрены денежными премиями.

Пресс-служба УВД Ленинского района


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URL: https://www.vb.kg/407498
Теги:
Ленинский район, Бишкек, УВД
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